Va in ospedale con il braccio sanguinante: "Mi hanno sparato", indaga la polizia

Si è presentato in ospedale con il braccio sanguinante e non ha fatto mistero su come si fosse provocato quella ferita. "Mi hanno sparato", ha subito ammesso. Protagonista un ragazzo di 34 anni che si è presentato due sere fa al pronto soccorso del Civico riferendo di essere stato colpito da un proiettile all'avambraccio destro. I medici, dopo aver effettuato una radiografia, hanno medicato sia il foro di entrata che quello di uscita prima di dimettere il paziente con una prognosi di 15 giorni.

Mentre il ferito si trovava ancora al pronto soccorso il personale sanitario ha segnalato il fatto alla polizia che è intervenuta in ospedale per ascoltare il 34enne, che vive nella zona di via Cipressi, e cercare di ricostruire i contorni della vicenda. Il ferito non avrebbe dato indicazioni precise per consentire agli investigatori della squadra mobile di risalire al responsabile, fornendo una versione che sarebbe stata, almeno in parte, considerata inattendibile.