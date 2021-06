Casteldaccia è al fianco di Aiello: sit in in piazza Matrice contro l'odio

Dopo l'aggressione al parlamentare del M5s, il Comune si mobilita. Associazioni, attività commerciali e comunità religiosa fanno squadra e organizzano una manifestazione per la legalità: "Siamo stanchi che il nostro paese debba saltare agli onori di cronaca, spesso, per soli avvenimenti negativi"

Dopo l'aggressione al parlamentare del M5s Davide Aiello, Casteldaccia venerdì scende in piazza per manifestare contro l'odio sociale, la corruzione, le mafie e il fenomeno del voto di scambio. Il sit in, fissato in piazza Matrice per le 21, è organizzato da liberi cittadini, associazioni culturali, imprese locali, attività commerciali, istituzioni scolastiche, comunità religiosa e da una rappresentanza del Comune di Casteldaccia.

"Siamo stanchi che il nostro paese - dichiarano gli organizzatori - debba saltare agli onori di cronaca, spesso, per soli avvenimenti negativi. Coloro che infangano il nome di Casteldaccia appartengono ad una netta minoranza della comunità". L'iniziativa che mira a diffondere la cultura della legalità e l'amore per il proprio territorio, ha lo scopo di dire basta alle violenze. "Quanto accaduto domenica - spiegano gli organizzatori - è soltanto l'ultimo di una serie di accadimenti molto allarmanti. Scendiamo in piazza per dire basta a tutto questo".