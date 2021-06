Sicurezza sul lavoro, Uil-Usip: "Più tutele per la polizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Uffici vetusti, mancanza di organico e carichi di lavoro massacranti che incidono spesso sulla serenità lavorativa dei poliziotti”. Hanno discusso soprattutto di questo i segretari provinciali della Usip Sicilia, il sindacato della polizia di Stato della Uil Sicilia, alla presenza dello stesso segretario generale Vittorio Costantini, e i vertici della Uil Sicilia, Claudio Barone e Luisella Lionti. L’incontro-dibattito sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro. Diritto irrinunciabile anche per le forze dell’ordine”, ha portato, ancora una volta, all’attenzione i diritti e le tutele necessarie per tutti i lavoratori del settore. Tema, questo, rilanciato da settimane dalla Uil guidata da Pierpaolo Bombardieri con una campagna nazionale #ZeromortisulLavoro.

Costantini e Lionti aggiungono: “Garantire sicurezza e salute in tutta la pubblica amministrazione è fondamentale, lo deve essere anche per la polizia di Stato. È necessaria una forte azione di sensibilizzazione e di formazione. Spesso, infatti, carichi di lavoro eccessivi, orari prolungati e pause insufficienti possono incidere sullo stress causando depressione o ansia. Per questo è serve una migliore distribuzione delle risorse, un investimento per il nostro domani”.