Servizio Civile, 869 posti in provincia di Palermo nelle coop Aress Fabiola, Area Azzurra e Tecno Staff

Venti progetti di Servizio civile universale dislocati in tutta la Sicilia e 869 posti disponibili nella provincia palermitana, di cui 62 in città. Sono questi i numeri delle cooperative Aress Fabiola, Area Azzurra e Tecno Staff ammesse all'edizione 2022 del bando. Considerando anche le province di Caltanissetta, Catania e Messina i numeri sono ancora più importanti: i posti disponibili salgono a 1210.

I progetti, che impegneranno gli operatori volontari per un anno, riguardano vari settori: dalla valorizzazione del patrimonio artistico all'assistenza a favore di anziani, minori e disabili, dalla salvaguardia dell’ambiente e la riqualificazione dei centri urbani all'educazione culturale a favore di minori. Gli operatori volontari presteranno servizio per 25 ore settimanali e riceveranno un rimborso mensile pari a 444,30 euro.

Alla selezione potranno partecipare ragazzi e ragazze, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni). Tra gli altri requisiti richiesti anche: la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Ue, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; e ancora, non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Anche quest'anno sono previsti posti riservati a giovani con minori opportunità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le 14 del 26 gennaio solo ed esclusivamente online attraverso l'apposita piattaforma “Domanda on line” (Dol) messa a disposizione da parte del Dipartimento e raggiungibile all'indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. L'accesso è consentito solo tramite credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità digitale) con livello di sicurezza 2.