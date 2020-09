Scarpe contraffatte sulle bancarelle del mercatino, scatta il sequestro a Bagheria

Scarpe con griffe contraffatte al mercatino di Bagheria. Gli agenti del Nucleo del servizio attività produttive della polizia municipale hanno sequestrato mercoledì oltre venti paia di calzature tra le bancarelle del mercato settimanale di viale Bagnera. "I controlli effettuati dalla polizia municipale - spiega il sindaco Filippo Tripoli - sono importanti per la sicurezza dei cittadini ma anche per contrastare la vendita abusiva di prodotti contraffatti che danneggiano il mercato italiano. Ringraziamo i vigili per il loro lavoro quotidiano a tutela della legalità e dei cittadini".

