"Ha comprato villa, case e auto con i soldi della droga": sequestrati beni al "ras" dello Zen

Beni per un valore complessivo di circa 700 mila euro - tra immobili, auto e conti bancari - sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Khemais Lausgi, 32 anni, ritenuto il "ras della droga" allo Zen, "E' un pluripregiudicato - spiegano le fiamme gialle - che si è reso responsabile di numerosi, gravi reati, fra i quali, spicca l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre al furto aggravato, commesso in concorso con altri nel dicembre 2006 (per il quale è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione) e la ricettazione commessa da ottobre 2006 a gennaio 2007 (condannato alla pena di mesi 10 di reclusione con pena sospesa").

Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Palermo - sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura ed è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo.

Le indagini dei finanzieri del Gico, condotte nell’ambito dell’operazione "Railway", hanno dimostrato "il ruolo di vertice del 32enne, noto come 'Gabriele' o 'il turco', di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel quartiere palermitano Zen 2 tra giugno 2011 e marzo 2016". Per tali fatti ha riportato una condanna in primo grado alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione.

Attualmente Lausgi è detenuto agli arresti domiciliari, dopo aver trascorso due anni in carcere per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti commesso nel settembre 2016 e violenza sessuale commessa nel settembre 2018, per i quali è in attesa di primo giudizio.

Gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato "una significativa sproporzione, pari a oltre 580.000 euro, tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo". Sulla scorta di tali accertamenti, il tribunale ha quindi ritenuto che i beni sequestrati (una villa con piscina e due appartamenti a Carini, due rapporti finanziari e tre autovetture "fossero in concreto nella disponibilità di Lausgi e costituissero il reimpiego di guadagni provenienti dalle attività illecite".