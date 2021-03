Mezzojuso, prendevano il Reddito ma gestivano autolavaggio abusivo: denunciati

Sequestrate due attività completamente abusive a Mezzojuso e scoperti due "furbetti" del reddito di cittadinanza. Nel mirino dei finanzieri della Compagnia di Bagheria un'officina e un autolavaggio privi di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. "Due soggetti - spiegano dal Comando provinciale - gestivano le attività, in due locali attigui, senza alcuna autorizzazione ambientale per lo scarico delle acque reflue, in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa per l’inizio dell’attività e senza aver dichiarato la propria posizione al Fisco".

Le fiamme gialle hanno contestato ai titolari la violazione alla normativa amministrativa di settore e informato le autorità competenti che provvederanno a multarli: le sanzioni possono andare da 5.164 a 15.493 euro. I titolari dell'autolavaggio inoltre sono stati denunciati alla Procura di Termini Imerese per i reati in materia ambientale per l’assenza delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e olii esausti. Sequestrate infine le attrezzature trovate all'interno dell'officina e dell'autolavaggio.

Da successivi accertamenti eseguiti in sinergia e collaborazione con l'Inps, è emerso che i due soggetti, erano percettori del reddito di cittadinanza. Sono stati segnalati pertanto all'ufficio previdenziale per l’irrogazione della sanzione amministrativa di revoca/decadenza del beneficio.