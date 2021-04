Paura allo Sperone, forte boato per lo scoppio di una bombola: ferita una donna

Le fiamme hanno colpito un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Di Vittorio. L'onda d'urto ha fatto vibrare i vetri delle abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla polizia e ai sanitari del 118

Attimi di paura ieri sera allo Sperone. Lo scoppio di una bombola al quinto piano di una palazzina in via Di Vittorio ha provocato un boato avvertito in tutta la zona. L'onda d'urto ha fatto vibrare i vetri delle abitazioni vicine. Una donna, l'inquilina dell'appartamento, è rimasta ferita in maniera non grave. Pare che la bombola si trovasse in balcone. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e i sanitari del 118.

