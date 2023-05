Sciopero del trasporto aereo, si rischia un venerdì all'insegna del caos

Quella di venerdì 19 maggio si annuncia come una giornata molto difficile per chi deve viaggiare in aereo. Sono previsti infatti più scioperi del settore. Protestano i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi aeroportuali di handling (assistenza a terra, ndr) e si tratta di una mobilitazione nazionale di 24 ore. Ma non solo. Nella stessa giornata incrociano le braccia i lavoratori di Air Dolomiti per 24 ore; di Volotea dalle 13 alle 17. Sciopera anche il personale di terra della compagnia American Airlines e quello di Emirates, in entrambi i casi dalle 12 alle 16.

Lo sciopero del settore aereo del 19 maggio 2023

"Venerdì 19 maggio le lavoratrici e i lavoratori dell'handling aeroportuale protesteranno, con uno sciopero nazionale di 4 ore e presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani, contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni", si legge in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. "La situazione - dichiarano i sindacati - è divenuta ormai inaccettabile. E' necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale che restituisca potere d'acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti". "Siamo pronti a dare battaglia su questo aspetto e, se le nostre istanze non verranno ascoltate, lo sciopero di venerdì - concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - sarà solo la prima azione di rivendicazione proprio all'inizio di un'altra estate calda per il trasporto aereo, con il rischio concreto di compromettere la continuità dei servizi aeroportuali all'utenza".

I voli garantiti

Anche quando viene indetto uno sciopero, ci sono però dei voli che devono essere garantiti. Si tratta dei voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Devono essere garantiti anche tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. L'elenco completo è disponibile sul sito dell'Enac.

Il 19 maggio sono garantiti anche i seguenti voli:

• Dtr 1805 Palermo (Licj) Lampedusa (Licd);

• Dtr 1842 Lampedusa (Licd) Catania (Licc);

• Dtr 1841 Catania (Licc) Lampedusa (Licd);

• Eju 4103 Napoli (Lirn) Palermo (Licj);

• Eju 4104 Palermo (Licj) Napoli (Lirn);

• Eju 4115 Napoli (Lirn) Olbia (Lieo);

• Eju 4116 Olbia (Lieo) Napoli (Lirn);

• Eju 4063 Venezia (Lipz) Olbia (Lieo);

• Eju 4064 Olbia (Lieo) Venezia (Lipz);

• Ryr 4429 Cagliari (Liee) Genova (Limj);

• Ryr 4430 Genova (Limj) Cagliari (Liee);

• Ryr 4360 Pescara (Libp) Trapani (Lict);

• Ryr 4361 Trapani (Lict) Pescara (Libp);

• Ryr 4653 Palermo (Licj) Napoli (Lirn);

• Ryr 4652 Napoli (Lirn) Palermo (Licj);

• Ryr 376 Cagliari (Liee) Catania (Licc);

• Ryr 375 Catania (Licc) Cagliari (Liee);

• Sld 302 Firenze (Lirq) Elba (Lirj);

• Wzz 8185 Catania (Licc) Bologna (Lipe);

• Wzz 8186 Bologna (Lipe) Catania (Licc);

• Voe 1134 Olbia (Lieo) Fiumicino (Lirf);

• Voe 1135 Fiumicino (Lirf) Olbia (Lieo);

• Voe 1215 Olbia (Lieo) Venezia (Lipz);

• Voe 1510 Palermo (Licj) Ancona (Lipy);

• Voe 1703 Ancona (Lipy) Catania (Licc);

• Vlg 6865 Catania (Licc) Firenze (Lirq);

• Lav 5002 Lampedusa (Licd) Fiumicino (Lirf);

• Lav 5004 Lampedusa (Licd) Malpensa (Limc).