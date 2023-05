Emergenza in Emilia-Romagna, rinviato lo sciopero del trasporto aereo in programma domani

I sindacati del trasporto aereo hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per domani in tutta Italia e non solo in Emilia-Romagna come annunciato in un primo momento. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato. "Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti - ha dichiarato Salvini - per aver rinviato lo sciopero previsto per domani. E' un bel senso di unità del paese. Cgil Cisl, Uil e Ugl "dopo la nostra richiesta, e vista situazione di emergenza, hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto previsto per domani. Li ringrazio - ha concluso il ministro - per la sensibilità e la pronta accoglienza".

La protesta è stata rinviata a giugno. L'indicazione è arrivata dopo che in un primo momento sembrava che ad essere risparmiata dallo sciopero sarebbe stata la sola Emilia Romagna, alla luce dell'ondata di maltempo che ha vessato la regione. "Ringrazio le organizzazioni sindacali che, con grande senso di responsabilità, hanno accolto l’invito della Commissione di garanzia sugli scioperi dalle astensioni nel settore del trasporto aereo, regolarmente proclamate per domani 19 maggio", aveva commentato la presidente dell’Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini.

I motivi dello sciopero

Tra le richieste dei sindacati un aumento salariale di 270 euro insieme a "una cifra adeguata a copertura della vacanza contrattuale, un aumento giorni di ferie, l'introduzione della sanità integrativa, l'aumento previdenza integrativa". I sindacati chiedono inoltre di "regolamentare l'orario di lavoro senza nessun aumento", prevedendo "turnazioni compatibili con la vita privata dei lavoratori senza turni spezzati".

"La situazione - dichiarano i sindacati - è divenuta ormai inaccettabile. E' necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale che restituisca potere d'acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti". "Siamo pronti a dare battaglia su questo aspetto e, se le nostre istanze non verranno ascoltate, lo sciopero di venerdì - concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - sarà solo la prima azione di rivendicazione proprio all'inizio di un'altra estate calda per il trasporto aereo, con il rischio concreto di compromettere la continuità dei servizi aeroportuali all'utenza".