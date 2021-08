Area di mille metri quadrati invasa da rifiuti speciali: sequestrata discarica abusiva a Santa Flavia

La guardia di finanza è intervenuta in contrada Serradifalco trovando cumuli alti fino a due metri di materiali edili di scarto, sfabbricidi, scarti plastici, copertoni di auto e materiali ferrosi

Materiali edili di scarto, ma anche copertoni di auto e materiali ferrosi. E' quanto hanno trovato i finanzieri della Compagnia di Bagheria in un terreno a Santa Flavia. L'area si trova in contrada Serradifalco ed era stracolma di rifiuti speciali. In mille metri quadrati c'erano "cumuli alti fino a due metri di materiali edili di scarto, sfabbricidi, scarti plastici, copertoni di auto e materiali ferrosi".

Dalla guardia di finanza spiegano che "Il proprietario del terreno, a fronte della richiesta di esibire le prescritte autorizzazioni amministrative, non ha prodotto alcuna documentazione che giustificasse lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti né alcun registro di carico e scarico dei rifiuti speciali con i relativi formulari". L'area è stata sequestrata e per il proprietario è scattata la denuncia.

