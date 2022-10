Ruba caschi e oggetti dai bauletti delle moto parcheggiate ma viene sorpreso dai carabinieri

E' stato sorpreso in pieno centro mentre rubava in via Pignatelli Aragona, la strada che va da piazza Giuseppe Verdi a piazza San Francesco di Paola. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che ha rubato caschi e oggetti trovati dentro i bauletti delle moto parcheggiate. L'uomo è stato sorpreso in flagranza mentre apriva uno dei portaoggetti degli scooter.