Niente riscaldamento in aula, corsista si sente male all'Università: "Principio di ipotermia"

Una giovane che frequenta il corso di specializzazione per il sostegno Tfa all'edificio 19 dell'Università, in viale delle Scienze, si è sentita male oggi pomeriggio ed è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza. "E' stato riscontrato un principio di ipotermia (mani e labbra nere, i sanitari non riuscivano a prendere l'ossigenazione)", racconta una collega. Dopo quanto accaduto, i corsisti hanno protestato nei corridoi del polo didattico. E' il secondo caso del genere che si verifica questa settimana dopo quello che ha riguardato la bimba della scuola elementare Emanuela Loi, a Passo di Rigano.

Il corso per il sostegno, un tirocinio formativo attivo, si svolge ogni venerdì e sabato e secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti a PalermoToday, le aule non sono climatizzate già da tempo. "Da alcune settimane - scrive una corsista - i riscaldamenti non funzionano e siamo costretti a seguire le lezioni al freddo e al gelo, portando stufette e borse calde da casa che non sopperiscono al grave disagio. L'edificio è a vetri e di conseguenza ancora di più si disperde il calore. Abbiamo proposto lezioni online (anche perché ci sono donne in gravidanza, persone sofferenti) ma abbiamo ricevuto, come risposta, solo rifiuti".

"Dopo che la collega è finita in ospedale - si legge in un altro messaggio - allora si sono mobilitati a spostarci in un altro edificio . Una responsabile addirittura ci ha risposto: 'Vestitevi con i vestiti per la neve, noi non possiamo farci niente'. Vergognoso. Siamo veramente in condizioni pietose, nonostante sborsiamo 3.700€ a testa e siamo 2.190 persone".