Quale sarà il futuro in tema di sostenibilità? Città metropolitana apre concorso per le scuole

La Città metropolitana di Palermo, nell?ambito del progetto InterAgiamo, promosso dal Mite, volto ad accompagnare i processi partecipativi locali per la costruzione dell?Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile - AMSvS, ha avviato il concorso di idee ?Riprendiamoci il futuro?, rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori del territorio metropolitano.

L?iniziativa invita i giovani a sperimentarsi nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità nella sua triplice dimensione: ambientale, sociale ed economica, con riferimento ai 17 obiettivi dell?Agenda 2030. I partecipanti al concorso di idee dovranno predisporre un prodotto multimediale in grado di raccontare la loro visione del futuro in tema di sostenibilità. Gli elaborati progettuali saranno giudicati da una Commissione valutatrice composta da tre esperti in materia di sostenibilità. La scuola vincitrice riceverà un depuratore per l?acqua, da installare nell?edificio scolastico e, inoltre, sarà avviata una collaborazione tra la scuola vincitrice e la Città metropolitana per la concretizzazione dell?idea progettuale presentata.

"Quello della sostenibilità è uno dei temi più importanti per lo sviluppo del Paese e dei nostri territori, da questo dipende il futuro delle nostre comunità. Pertanto, mi auguro che le scuole possano partecipare numerose all?iniziativa avviata dalla Città metropolitana di Palermo, perché si tratta di un?opportunità di studio e di riflessione preziosa per il percorso formativo dei nostri studenti", dichiara il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla.

Ai fini dell?adesione all?iniziativa, gli istituti scolastici interessati possono accedere al form di candidatura online e trasmettere la relativa documentazione entro le ore 15 del 2 dicembre 2022. Link: https://www.agendacittametropolitanapa.it/survey/index.php/779941