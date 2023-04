Rifiuti a Pasqua e Pasquetta: stop alla raccolta porta a porta a Partinico, Borgetto e Santa Flavia

Sospensione dei servizi di igiene ambientale nei giorni di festa a Termini Imerese e stop al porta a porta a Partinico, Borgetto e Santa Flavia. Lo comunica Dusty che gestisce lo smaltimento rifiuti in alcuni comuni del Palermitano. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta (9 e 10 aprile), festa della Liberazione (25 aprile), festa del Lavoro (1° maggio) e festa della Repubblica (2 giugno) ci saranno delle variazioni.

A Partinico, Borgetto e Santa Flavia verranno infatti sospesi i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti, di spazzamento, di ritiro rifiuti ingombranti e numero Verde e non saranno operativi gli ecopunti. A Termini Imerese, invece, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti non subirà interruzione, verranno invece sospesi i servizi di spazzamento, di ritiro rifiuti ingombranti e numero verde e, inoltre, non saranno operativi i centri comunali di raccolta.

"Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quelle indicat - spiega Dusty in una nota - per questo invitiamo gli utenti alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini".