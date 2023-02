Tsunami sulle coste palermitane dopo il terremoto in Turchia: l'allarme è rientrato

Rischio Tsunami rientrato. E' il dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell’Ingv, dopo aver diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 2.17, ad aver diffuso - intorno alle 5 di questa mattina - il bollettino che annunciava l'allarme e tutte le indicazioni.

L'onda anomala avrebbe toccato le coste palermitane alle 7.23. Prima Siracusa, Catania, Messina, Portopalo, Ginostra, Strombolicchio, Milazzo e dopo Marettimo, Gela, Pantelleria, Lampedusa, Porto Empedocle, Sciacca e Mazara del Vallo. Adesso invece, fanno sapere dalla Protezione Civile, l'allarme è rientrato. "Non si attendono - spiegano - ulteriori onde di maremoto. Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare".