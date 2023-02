Terremoto in Turchia, allerta tsunami sulle coste palermitane 

Sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell’Ingv, il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 2.17.

Le zone interessate

Le possibili onde di maremoto raggiungeranno per prima la Sicilia. Il livello di allerta, dato l'impatto che potrebbe generare, è rosso. Il tempo di arrivo a Palermo si attesta intorno alle 7.23. Prima toccherà le coste di Siracusa, Catania, Messina, Portopalo, Ginostra, Strombolicchio, Milazzo. Raggiunto il capoluogo, si sposterà su Marettimo, Gela, Pantelleria, Lampedusa, Porto Empedocle, Sciacca e infine Mazara del Vallo.

Dalla Protezione Civile fanno sapere "di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Il dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con Ingv, Ispra e le strutture del Snpc, continuerà a fornire tutti gli aggiornamenti disponibili sull’evoluzione dell’evento".

Cosa è lo tsunami

Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti.

Cosa fare durante il maremoto

Se sei in una spiaggia o in una zona costiera allontanati e raggiungi rapidamente l'area più elevata (per esempio una collina o i piani alti di un edificio). Avverti le persone intorno a te del pericolo imminente. Corri seguendo la via di fuga più rapida. Non usare l'automobile, potrebbe diventare una trappola.

Se sei in mare potresti non accorgerti dei fenomeni che accompagnano l'arrivo di un maremoto, per questo è importante ascoltare sempre i comunicati radio. Se sei in barca e hai avuto notizia di un terremoto sulla costa o in mare, portati al largo. Se sei in porto abbandona la barca e mettiti al sicuro in un posto elevato.