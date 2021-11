Nelle scuole dell'infanzia ci sono 53 posti disponibili, il Comune pubblica la graduatoria straordinaria

Altri 53 posti disponibili nelle scuole dell’infanzia del Comune di Palermo. Riaperti i termini per presentare la domanda d'iscrizione, per i bimbi tra i tre e i sei anni, per l'anno in corso. Da oggi e fino al 30 novembre possibile fare domanda anche per accedere al Centro bambini e famiglie SpazioInsieme ZeroTre, uno spazio innovativo di incontro e socializzazione nel quale i genitori, insieme alle educatrici, possono stare con i propri bimbi dedicandosi al gioco e alla relazione.

In quest'ultimo caso il servizio offerto è rivolto ai bambini tra 3 e 36 mesi. L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente on line attraverso il sito Portale Scuola. Possono farlo i genitori che risiedono o lavorano in tutte le circoscrizioni, ma sarà data precedenza ai bambini con genitori che risiedono o lavorano nella Prima circoscrizione o i cui nonni risiedono nella medesima circoscrizione.

“La pubblicazione della graduatoria straordinaria di iscrizione - afferma l’assessora alla Scuola Giovanna Marano - è un’opportunità aggiuntiva che arricchisce e completa un accurato ciclo di accesso ai servizi educativi comunali per la fascia d'età 3-6 anni mentre l'apertura dell'avviso per il Centro bambini e famiglie è finalizzato a promuovere l'accesso alle famiglie ad un servizio nato per accompagnare la genitorialità e per guidare la famiglia in direzione degli approcci educativi più innovativi e stimolanti per la crescita delle bambine e dei bambini”.

Al termine dei dieci giorni previsti per la presentazione di eventuali ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Per eventuali informazioni aggiuntive si potranno contattare telefonicamente o via mail le Unità didattiche educative di appartenenza per avere chiarimenti ai seguenti recapiti:

1 UDE mail primaude@comune.palermo.it, telefono 091-7404380/4333

2 UDE mail secondaude@comune.palermo.it, telefono 091-7404347/4388

3 UDE mail terzaude@comune.palermo.it, telefono 091-7404350/4324.