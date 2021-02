Si torna a viaggiare tra fiori orientali e piante medicinali, riapre l’Orto Botanico

Si torna all'Orto Botanico di via Lincoln da lunedì 1 marzo, per il momento solo di mattina e in attesa di aprire nei weekend

C’è la Tetradenia Riparia che riempie il Giardino dei Semplici di una cascata di piccoli fiori rosa confetto, protagonisti tra le altre piante medicinali e le verdure spontanee. E c'è la Bauhinia, l’albero-orchidea, coloratissima e in piena fioritura, con le sue infiorescenze a grappolo, bellissime: i fiori sbocciano al mattino per poi perdere tutti i petali verso mezzogiorno e il giorno seguente riparte una nuova fioritura. Insomma, passeggiare nei viali, respirare, riempirsi gli occhi di colori, di una primavera anticipata: lo si può di nuovo fare all'Orto Botanico. Che lunedì riaprirà le porte, per il momento solo di mattina: dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì, in attesa di aprire nei fine settimana come ogni altro luogo della cultura.

Già dopo il primo lockdown il polmone verde di Palermo aveva accolto una natura rigogliosa che in oltre due mesi era ritornata prorompente e straordinaria. Adesso questo nuovo stop di quasi quattro mesi ha permesso una vera e propria esplosione green: specie rare rigogliose, angoli da riscoprire in completa sicurezza, all’ombra dell’enorme Ficus o lungo le vasche popolate da piante acquatiche. E non solo loro: basta percorrere il viale degli agrumi per perdersi tra la zagara, visto che “pompelmi, aranci e pomeli somigliano a tanti alberi di Natale spontanei”, sorride il direttore dell’Orto Botanico, Rosario Schicchi che invita anche a raggiungere la serra delle orchidee: è piccola e quindi non è possibile l’accesso in questo periodo, ma basta avvicinarsi ai vetri per scoprire le fioriture rare.

Ma frequentare l’Orto Botanico dell’Università vuol dire entrare in un luogo innanzitutto “sicuro” con i suoi dieci ettari di verde, dove ognuno potrà muoversi come se ci si trovasse in un “giardino” personale ampio e libero - ma dove verrà sempre garantito il distanziamento di 2 metri tra i visitatori -, dove seguire percorsi di visita programmati, facilitati anche dalla app scaricabile sul proprio smartphone.

E c’è da approfittarne perché ritornano i biglietti a prezzo ridotto, pensati soprattutto per i cittadini e le famiglie 4 euro (30% in meno) l'ingresso singolo che per una famiglia di due adulti e fino a tre bambini sotto i 12 anni, costerà 8 euro (47% in meno); per mamma o papà con bimbo sotto i 6 anni, 3 euro, come anche per gli ultrasettantenni e gli studenti sotto i 25 anni, gli insegnanti e gli enti convenzionati. Per chi volesse contribuire alla ripresa o comunque beneficiare di attività ed eventi oltre che ingressi illimitati per un anno, è sempre disponibile la OrtoCard in promozione a 30 euro.

Un modo per rinnovare il rapporto con la città, creando una vera community di “amici dell’Orto”. Per garantire una maggiore sicurezza, viene caldamente consigliato l’acquisto online dei biglietti, che assicura uno slot di tempo preciso, senza attese all’ingresso. Anche in questo senso si è mossa la decisione dell’Orto, e di CoopCulture che cura i servizi: ingressi solo con mascherina, controllo della temperatura, postazioni con igienizzante. Senza dimenticare il front office dell'Orto, ovvero l'unica "biglietteria d'arte" creata dai californiani Fallen Fruit a partire dalle specie esistenti nei giardini mediterranei.