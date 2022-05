Acquasanta, recuperata un'auto in fondo al mare

Recuperata un’auto nel mare dell’Acquasanta. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nei pressi della diga foranea, non lontana da Villa Igiea, per imbracare una Fiat Panda finita sul fondale e riportarla sulla terraferma. La guardia costiera, dopo aver identificato la proprietaria del mezzo, ha avviato degli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

La presenza dell’auto era stata segnalata da alcuni pescatori due giorni fa. Rintracciato il punto in questione, la guardia costiera ha allertato la centrale operativa dei vigili del fuoco per attivare i sommozzatori che hanno utilizzato dei palloni galleggianti per sollevare il mezzo prima di avvolgerlo con delle funi. Poi, con l’utilizzo di un’autogru, la Panda è stata riportata in superficie.

Terminate le operazioni di recupero i militari della capitaneria di porto hanno avviato un’indagine per capire dove fosse stata lasciata l’auto e in che condizioni, così da scoprire chi o cosa abbia provocato l’incidente.