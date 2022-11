Trasporti, ridotte le corse in pullman fra Palermo e Siracusa: monta la protesta dei pendolari

Monta la protesta dei pendolari che fanno la spola fra Palermo e Siracusa dopo la riduzione delle corse da parte dell'azienda Interbus, l'unica che effettua il collegamento diretto in pullman fra il capoluogo siciliano e la provincia aretusea.

I disagi sono iniziati circa due settimana, quando Interbus ha tagliato la corsa delle 18 da Palermo a Siracusa (esclusa quella della domenica) e quella delle 17 lungo la tratta Siracusa-Palermo, costringendo così i pendolari a fare tappa obbligata a Catania. "Un aggravio di tempi e di costi", dice Pietro Amico, chimico palermitano che lavora in un'industria farmaceutica che ha sede in provincia di Siracusa.

"Normalmente - spiega - il pullman diretto impiega 3 ore e 15 minuti per coprire la tratta; l'intermezzo a Catania allunga i tempi del viaggio di due ore. Non solo. Da Siracusa a Catania il biglietto costa 6,20 euro e 14 euro quello da Catania a Palermo, per un totale di 20,20 euro contro i 13,40 euro del diretto Interbus".

Per chi come Pietro Amico ha famiglia a Palermo, il ritorno a casa nel weekend da Siracusa nelle ore pomeridiane è di fatto precluso. "Interbus ha mantenuto le corse delle 8 e delle 14. L'alternativa sarebbe il treno, ma il viaggio dura oltre 4 ore e 30 minuti e gli stessi bigliettai di Trenitalia ci hanno detto che non ne vale la pena. Arrivare a destinazione infatti non è per niente scontato".

Ma perché sono saltate le corse pomeridiane del collegamento fra Siracusa e Palermo? Alla biglietteria Interbus che si trova al terminal di via Fazello, alla stazione centrale, gli impiegati allargano le braccia: "Non lo sappiamo, chiedetelo alla sede centrale di Enna".

"Nessuno ci ha fornito spiegazioni - rimarca Amico - tra l'altro nelle corse in questione i pullman erano sempre pieni. E' rimasta solo la corsa delle 18 la domenica da Palermo a Siracusa. Siamo disposti anche ad un aumento del prezzo del biglietto purché vengano ripristinati i collegamenti pomeridiani nel weekend".

Più volte abbiamo provato a contattare la dirigenza di Interbus, per conoscere le motivazioni che hanno portato alla riduzione delle corse, nessuno però ci ha mai risposto.