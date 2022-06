"Ripuliamo con Legambiente" fa tappa a Romagnolo: raccolti 20 sacchi di rifiuti

Otto sacchi di vetro, setti di plastica e alluminio e 6 di rifiuti indifferenziati per un totale di 184 chili di spazzatura. E' il bilancio della tappa palermitana "Ripuliamo con Legambiente", il progetto di volontariato d’impresa del Banco Bpm, collaborazione con Legambiente cha preso il via nel 2021 per tutelare e salvaguardare i territori d'Italia.

Ieri mattina, 13 colleghi, coordinati dai volontari dell'associazione ambientalisti, hanno pulizia la spiaggia di Romagnolo. L’iniziativa ha il valore di un vero e proprio monitoraggio scientifico dei rifiuti dispersi nelle spiagge nazionali.

I partecipanti, infatti, oltre alla rimozione dei rifiuti hanno catalogato i reperti attraverso la metodologia spiegata dai referenti di Legambiente e seguito l’approfondimento "Beach Litter: focus sulla salute del mare italiano". Dotati del kit per la raccolta, hanno rimosso in particolare plastica, tappi, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e mascherine.