Divani e anche una vasca da bagno abbandonati in via Brunelleschi, rifiuti ingombranti rimossi

La distesa di rifiuti ingombranti abbandonati in via Brunelleschi è stata rimossa. Ne dà notizia la Rap che oggi, a sei giorni di distanza dalla segnalazione pubblicata su PalermoToday, ha inviato il proprio personale e i propri mezzi sul posto. Per ripulire la strada, dove c'erano divani, scivoli per bambini, un frigorifero e anche una vasca da bagno, sono stati necessari due interventi che hanno impegnato, di mattina, quattro autisti, due operai, una gru, un autocompattatore, un bob cat e uno scarrabile con motrice; e di pomeriggio: due operai, due autisti, un bobcat e una motrice con scarrabile per trasporto bobcat.