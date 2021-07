VIDEO | Riforma del settore forestale, il "no" dei lavoratori: "C'è il rischio che nessuno salvaguarderà più i boschi"

Davanti all'Ars il sit in indetto da Cgil, Cisl e Uil contro il piano della Regione. "Non prevede un futuro certo per il comparto e un ricambio generazionale. Uccide la speranza di una possibile stabilizzazione dei lavoratori, sospendendo il turnover fra le fasce"