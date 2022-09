Aspra, la Lega Navale Italiana presenta il programma Costamare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Durante la serata di domenica 18 settembre si è svolta presso le bellissime terrazze della Fondazione Trigona alla Montagnola - Bagheria, la presentazione del Progetto “Costamare & Inclusive Sailing School” anno 22/23, ideato e promosso dalla Lega Navale Aspra in collaborazione con Lions Club Bagheria, Fondazione Trigona Onlus, Opera Pia Cirincione, Comitato Mare Nostrum. Il progetto, rivolto agli alunni delle scuole medie superiori, ha come scopo un percorso formativo e inclusivo di circa 100 ore di attività nautiche e di ricerca sull’ambiente marino e costiero attraverso un percorso didattico sulla navigazione a Vela e motore.

La fascia costiera interessata al progetto Costamare comprende i comuni di: Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia e Trabia. In particolare, il programma Costamare prevede come punti di attenzione: 1) Monitoraggio della fauna marina con escursioni atti all’avvistamento e il tracciamento dei cetacei 2) Monitoraggio della flora marina con una attenzione particolare alla ricrescita della Posidonia 3) Monitoraggio dell'inquinamento delle acque marine grazie alle convenzioni con gli enti preposti al controllo e tutela ambientale 4) Monitoraggio della costa, delle opere pubbliche, e dei progetti di riqualificazione ricadenti tra i territori comunali di Palermo, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia e Trabia, attraverso documentazione fotografica e ricerca sul territorio. 5) Archiviazione ed analisi dei dati accumulati durante le uscite in mare con pubblicazione periodica nei vari siti istituzionali. 6) Sailing Inclusive School, percorso formativo che full immersion che preparerà i ragazzi a gestire e condurre unità da diporto a vela e motore. Alla presentazione del Progetto sono intervenuti il Presidente della Lega Navale Italiana di Aspra Tommaso Cesarini, il Presidente del Lions Club Bagheria Alba Ferrara, il presidente della “Fondazione Trigona” Armando Trigona, la direttrice dell’Opera Pia Cirincione Irene Giancono, i rappresentanti del comitato Mare Nostrum Pino Fricano e Carmelo Lodico e in rappresentanza del Comune di Santa Flavia, L’assessore Cettina Castelli