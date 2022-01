Docente palermitana eletta presidente della European Society for Marine Biotechnology

La professoressa Concetta Messina, associato di Zoocolture (Acquacoltura) del Distem - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, è stata eletta presidente della European Society for Marine Biotechnology (Esmb) per il biennio 2022-23.

La Esmb, fondata in Francia nel 1995, ha come obiettivo la promozione delle biotecnologie marine in Europa, sia nel settore dell'alta formazione che nei settori di ricerca attinenti, per favorire una più stretta collaborazione tra i ricercatori dei settori coinvolti e promuovere lo sviluppo di metodi per una formazione efficace.

La presenza di UniPa nella Esmb si completa con l’elezione della dottoressa Eleonora Curcuraci nel board della società, in qualità di rappresentante dei dottorandi. Curcuraci sta completando la sua formazione al Distem con un progetto Pon di dottorato innovativo a caratterizzazione industriale, che ha come argomento “la produzione di nutraceutici da organismi marini in un sistema multitrofico, combinando le tecniche di acquacoltura con le biotecnologie marine”.