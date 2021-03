E' morto il professor Emilio Angelini, a lutto intere generazioni di studenti

Un paese in lutto. Monreale piange la morte di Emilio Angelini, a lungo professore di storia e filosofia al liceo classico Emanuele Basile. Palermitano, aveva 70 anni ed era molto noto nella realtà normanna avendo insegnato a tante generazioni di monrealesi. Oltre ad essere un apprezzato docente, è stato anche scrittore di romanzi e libri storici. Viveva nella sua abitazione di Altavilla Milicia. In passato Angelini si era candidato anche ad alcune tornate elettorali.

Centinaia i messaggi di cordoglio sui social da parte di suoi ex allievi, colleghi, amici e conoscenti. I funerali del professor Angelini si terranno domani - lunedí 22 marzo - a Palermo, alle 14.30, nella chiesa dell'Istituto Salesiano Don Bosco, in via della Libertà 199.