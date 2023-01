Meteo, due perturbazioni in arrivo sulla Sicilia: nel Palermitano qualche nube ma poche piogge

Nei prossimi giorni due perturbazioni di origine atlantica raggiungeranno la Sicilia, scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone posizionato sull’Europa centro-meridionale. "Non si tratterà di fronti particolarmente attivi - spiega il meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino - ma saranno in grado di distribuire una certa nuvolosità accompagnata da qualche pioggiao rovescio intermittente. La prima di queste interesserà la nostra regione domani (giovedì 12 gennaio), distribuendo alcune piogge o rovesci soprattutto sulle aree orientali".

In mattinata sarà la provincia di Messina a vedere rovesci ed anche qualche temporale, ma locali piovaschi sono attesi fin sull’area di Palermo. In giornata temporali insisteranno sul Messinese, specie tirrenico, mentre sul resto della regione il tempo si manterrà più soleggiato. In serata piogge e rovesci sono attesi sul settore orientale della Sicilia, anche sulla provincia di Catania, mentre su quella di Agrigento, come sul resto della Sicilia, il clima si manterrà asciutto. Nevicherà sui rilievi etnei e sui Peloritani oltre i 1600/1800 metri e i venti soffieranno tesi da nordovest.

Venerdì il fronte lascerà la Sicilia e il tempo tornerà in prevalenza soleggiato, ma sabato giungerà la seconda perturbazione. Questa sarà più debole e si limiterà a distribuire alcuni piovaschi sul Messinese, lasciando all’asciutto il resto dell’Isola. Domenica soleggiato un po’ ovunque con temperature in aumento e massime intorno a 16/18 gradi lungo le coste.