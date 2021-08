A Cefalù disponibile un ufficio postale mobile

Sarà attivo nelle giornate di domani e mercoledì in via Giuseppe Vazzana

Poste Italiane fa sapere attraverso una nota che da domani - 3 agosto - per due giornate sarà disponibile nel comune di Cefalù un ufficio postale mobile che garantirà ai cittadini i servizi postali e finanziari compreso il ritiro della posta inesitata. L’ufficio postale mobile, che si trova in via Giuseppe Vazzana n.2, osserverà l’orario di apertura dalle 08.20 alle 19.05, in sostituzione della sede antistante chiusa fino al 4 agosto per interventi tecnici.