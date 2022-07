Tragedia a Porticello, donna muore in spiaggia

Ha accusato un malore mentre era in spiaggia e si è accasciata senza riuscire più ad alzarsi. Un donna di 74 anni - Agata Cannizzaro - è morta questa mattina a Porticello, nella zona dell'Olivella. Immediata la richiesta dei soccorsi da parte dei bagnanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna. Ma per la settantaquattrenne non c'è stato nulla da fare.