/ Piazza Indipendenza

Si rompe condotta dell'acqua, "fontana" in piazza Indipendenza e rubinetti a secco

Disagi anche per i residenti in corso Pisani e nella zona dei Danisinni. L'Amap ha avviato la riparazione ma è possibile "che, per la variazione di pressione all’interno delle tubazioni, si verifichi una variazione della torbidità delle acque in distribuzione"