C'è una perdita d'acqua nella zona di Termini, sospesa l'erogazione idrica: disagi in 5 Comuni

Disagi in vista per i residenti di Villabate, Ficarazzi, Santa Flavia, Bagheria e per quelli della zona Industriale di Termini Imerese. A causa di una ingente perdita d'acqua nella zona di Termini, infatti, i tecnici dell'Amap hanno sospeso l'erogazione idrica dall'acquedotto Nuovo Scillato.

L'ex azienda municipalizzata informa che "nelle prossime ore potranno pertanto verificarsi dei cali di pressione e disservizi alle utenze" nella zona costiera sud est fino a Termini Imerese. I tecnici sono già al lavoro per effettuare le verifiche necessarie per programmare le attività di riparazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).