Operazione antidroga a Partinico, sequestrati 26 chili di "erba": due arrestati

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due quarantenni (con precedenti penali) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni in casa degli indagati, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno trovato complessivamente 26 chili di marijuana.

In casa di uno degli indagati sono state trovate 8 buste da un chilo ciascuna. Nell’altro appartamento 18 buste anche queste con dentro un chilo di marijuana per ogni busta. Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti disponendo per entrambi i domiciliari con il braccialetto elettronico. Entrambi gli indagati percepivano il Reddito di cittadinanza e pertanto sono state avviate le procedure per l’immediata sospensione del sussidio.