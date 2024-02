Passo di Rigano, bambini in maschere invadono le strade con la parata di Carnevale

Un serpentone ordinato e chiassoso composto da bambini e famiglie che hanno colorato le strade di Passo di Rigano. Si è svolta oggi la "Parata di Carnevale", iniziativa che dà seguito alla manifestazione che si è svolta l'anno scorso nei giardini del centro anziani vicino al parco Tindari, a Borgo Nuovo. Tra i presenti anche alcune rappresentanze di alcuni istituti del quartiere, dell’istituto Diaconale della Noce e dell'Istituto Boccadifalco Tomasi di Lampedusa, arrivati primi nell'iniziativa "Educarnival" di Palermo.

La giornata si è conclusa a "Villetta Cartagine”, accanto alla scuola Buonarroti di Passo di Rigano, come occasione di rilancio e per porre l'attenzione su un luogo da tempo oggetto di atti vandalici, derubato dell'impianto di illuminazione per cui sono stati fatti importanti interventi di manutenzione generale e di ripristino nell'area fitness grazie alle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni del territorio. Come Compa Aps, uno degli organizzatori principali della "Parata di Carnevale".

"Questa iniziativa - dichiarano il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello e il vicepresidente Umberto Lo Sardo - ha voluto dare testimonianza dell'impegno dell'Amministrazione e della Circoscrizione nel valorizzare Villetta Cartagine, sensibilizzare i cittadini del quartiere sulla cura di questa piccola oasi di pace per famiglie e residenti affinché possano sentire proprio questo luogo. Complimenti all'istituto Boccadifalco Tomasi di Lampedusa per il riconoscimento ricevuto nella manifestazione Educarnival, motivo di orgoglio per tutta la Circoscrizione e giusto riconoscimento per il grande lavoro che degli insegnanti".

L'associazione Compa Aps, che da tanti anni organizza il Carnevale a Borgo Nuovo, si ritiene soddisfatta per la riuscita dell'evento e per aver tenuto i riflettori accesi su Villetta Cartagine. "Da sempre - dice il presidente Carlo Picone - l'impegno di Compa è quello di attenzionare e vigilare il territorio comunale affinché non ci siano più luoghi abbandonati e lasciati al degrado, ma che diventuno beni comuni, spazi da restituire ai cittadini". Vari sponsor privati hanno dato il loro contributo economico e tecnico alla manifestazione, come anche il Centro diurno anziani di Borgo Nuovo, per l'animazione il Mago Lollo, e la scuola di formazione Eris che ha truccato i bambini e le loro famiglie".

L'augurio rivolto ai cittadini di Passo di Rigano è che si possano innamorare del loro quartiere, innamorare della Villetta Cartagine per proteggerla e renderla il luogo ideale per la socializzazione si piccoli e grandi, dove incontrarsi e trascorrere il tempo insieme staccandosi per un po’ dagli smartphone e riscoprendo il bello della convivialità e della condivisione.