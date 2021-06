La cittadinanza alla Sea Eye, CasaPound protesta: "Orlando nemico di Palermo"

Mobilitazione di CasaPound dopo la concessione della cittadinanza onoraria di Palermo all’ong tedesca Sea Eye. I militanti di hanno esposto in viale Regione Siciliana uno striscione con scritto "Orlando nemico di Palermo".

"In una città di fatto attraversata da una crisi socio-economica interminabile e in cui i cittadini palermitani e i loro innumerevoli problemi (come ad esempio strade invase da rifiuti, con evidenti e conseguenti problemi igienico-sanitari) restano sottotraccia, il primo cittadino ha una sola priorità: il 'salvataggio' in mare dei clandestini - spiegano da CasaPound in una nota - Nel circo mediatico allestito dal sindaco tutto viene sovvertito, non esiste alcun ordine logico. È cosi che le morti in mare causate da comportamenti scellerati di trafficanti ed ong diventano genocidio, con evidenti errori anche dal punto di vista giuridico".

Per CasaPound: "E' intollerabile non solo la spettacolarizzazione dell'evento, accompagnato da una diretta Facebook, ma soprattutto l’atto di conferire un'onorificenza così importante e prestigiosa a chi trasgredisce le leggi favorendo l' immigrazione clandestina, fattispecie giuridica che per i fan del globalismo semplicemente non esiste. Ironia della sorte, Sea Eye è stata anche messa sotto sequestro dalla Guardia Costiera per varie irregolarità ed inadempienze proprio nel giorno in cui riceveva la cittadinanza onoraria Di fronte all'ennesimo teatrino messo in atto da Orlando non potevamo stare a guardare. Donando la cittadinanza onoraria di Palermo a personaggi squallidi che nulla hanno a che fare con la storia di questa città, senza peraltro avere meriti di nessun genere, si è veramente toccato il fondo".