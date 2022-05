Travolti da un ripetitore mentre lavorano sul tetto: feriti due operai di Monreale e Altofonte

Stavano riparando un ripetitore che, per cause ancora da accertare, si è piegato e li ha travolti. Due operai di Monreale e Altofonte, rispettivamente di 46 e 35 anni, sono stati ricoverati ieri pomeriggio all’ospedale di Sant’Elia dopo un incidente sul lavoro avvenuto a Caltanissetta, in via Due Fontane. Il primo se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni, più gravi invece le condizioni del collega entrato al pronto soccorso con il codice rosso per alcuni traumi da schiacciamento e una frattura esposta del femore.

Secondo una prima ricostruzione i due operai, dipendenti di una ditta con sede nel Palermitano, stavano eseguendo la manutenzione di un apparecchio - di proprietà di una ditta di Rho, Milano - installato sul tetto dell’appartamento di una donna di 54 anni. Mentre lavoravano il ripetitore si sarebbe accartocciato su se stesso colpendo i due uomini. Illesi invece altri due colleghi, fermi sul piano stradale, che hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari.

Gli operai feriti sono stati portati nell’ospedale del Nisseno mentre sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato l’area e avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica. I due dipendenti sono risultati assunti regolarmente da un’impresa, con sede ad Altofonte, e dalle prime informazioni sembrerebbe che avessero adottato tutte le misure di sicurezza previste per i luoghi di lavoro. Da capire invece in quali condizioni fosse il ripetitore che potrebbe essere caduto per via dell'usura.