Aspettando il Festino, a Palazzo delle Aquile l'omaggio floreale del sindaco alla statua di Santa Rosalia

Il sindaco Roberto Lagalla omaggia Santa Rosalia. Entrano nel clou le celebrazioni in vista del 399° Festino di Santa Rosalia. Questa mattina a Palazzo delle Aquile si è tenuto il tradizionale omaggio floreale alla statua della Santuzza posta sulla facciata del Comune. La cerimonia si è svolta alla presenza della Giunta, dell'arcivescovo Corrado Lorefice e delle autorità civili e militari della città. La corona di fiori è stata posta, come sempre, sul simulacro dai vigili del fuoco.

“Un atto di devozione a Santa Rosalia - ha detto il primo cittadino - che rappresenta una tradizione benedicente per la città e rinfrancante per i suoi amministratori. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al comando provinciale dei vigili del fuoco e a tutte le autorità civili e le istituzioni che garantiscono la gestione, il controllo e la vigilanza in città".

Lagalla ha poi rivolto un messaggio a Lorefice. "Con il quale - ha aggiunto Lagalla - in questo anno l’amministrazione comunale ha avviato e rafforzato un lavoro comune nell’interesse della gente, alla quale la politica deve essere attenta al di sopra di ogni altra cosa. Chiedo all’arcivescovo di benedire la città e tutti noi, le istituzioni, perché ciascuno possa, nel quotidiano impegno, essere illuminato per lavorare al meglio per Palermo”.