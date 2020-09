Ryanair scommette ancora su Palermo e attiva il collegamento con Napoli

Più collegamenti aerei tra Palermo e Napoli. La compagnia lowcost Ryanair ha annunciato l'attivazione di quattro voli settimanali tra le due città. La novità si inserisce in un quadro più ampio di implementazione delle rotte.

"I clienti italiani di Ryanair - si legge in una nota - possono ora prenotare una vacanza nel Belpaese fino a ottobre 2021, volando con le

tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per tutelare i propri clienti e l'equipaggio.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli 9.99 euro, per viaggi dal 25 ottobre 2020. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 1 ottobre sul sito Ryanair.com".

“Siamo lieti di annunciare 5 nuove rotte domestiche in Italia a partire dal 25 ottobre 2020 - dice Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair - L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese".