Carta d’identità elettronica, attivato un nuovo sportello per il rilascio del documento

Nuovo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. Il Comune informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 28 novembre, sarà possibile andare alla postazione decentrata "Montepellegrino" di via Fileti per ottenere il documento nella sua ultima versione. Per pagare i diritti dovuti però - precisano dall’Amministrazione - sarà possibile pagare esclusivamente con il Pos.

"L'erogazione del servizio - si legge in una nota - avverrà con turno fisico, senza prenotazione, nei giorni e negli orari indicati: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; apertura pomeridiana ordinaria ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 17; aperture pomeridiane straordinarie lunedì 28 novembre, lunedì 5 dicembre, lunedì 12 dicembre, lunedì 19 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17".