Nuovo spazio giochi a Tommaso Natale: "Qua sorgerà un bellissimo asilo nido che sarà tra i più grandi di Palermo"

Sono partiti questa mattina, alla presenza dell’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune Aristide Tamajo, i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio giochi a Tommaso Natale, in piazza Rossi, angolo via Asilo infantile. L'area a carattere educativo e ludico potrà accogliere bambine e bambini in età compresa fra i 18 e i 36 mesi e sarà realizzata grazie a un finanziamento del Pnrr per un valore complessivo di 701.429 euro.

"Si tratta di un edificio storico, l’antica Casena Rossi - ha commentato l'assessore Aristide Tamajo - al cui interno, in una struttura adiacente, grazie ai fondi Pnrr sorgerà anche un bellissimo asilo nido che sarà tra i più capienti della città. Sono felice che questi interventi vengano realizzati a Tommaso Natale, una borgata finora penalizzata in termini di offerta di servizi educativi rivolti alla prima infanzia. Il tempo previsto per la realizzazione dell’opera è di 450 giorni, ma l’impresa prevede di chiudere il cantiere in anticipo. Grazie alla squadra di progettisti e tecnici del Comune che sta lavorando con impegno su questo e su tanti altri progetti di edilizia scolastica".

L’impresa aggiudicataria è l’Impresalv Srl di Favara (Agrigento). Il gruppo di progettazione del Comune è composto dagli architetti Claudia Taormina, coordinatrice del gruppo e direttrice dei lavori, Giorgianni, Messina, e dai geometri Balsamo e Conigliaro. Il rup è l’architetto Andrea Poerio; il direttore dei Lavori strutture è l’ingegnere Di Leo e i direttori operativi sono l’architetto Giorgianni, l’ingegnere La Corte e il geometra Balsamo.