"Mazzette nella sanità in Sicilia", i nomi delle persone coinvolte: c'è anche un carabiniere

Sono in tutto venti le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta "Sorella sanità 2" condotta dalla guardia di finanza. Per cinque di loro è stata disposta la detenzione in carcere o agli arresti domiciliari. Obbligo di dimora per altri cinque