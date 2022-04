Rifiuti, Musumeci premia i comuni virtuosi nella raccolta differenziata

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Daniela Baglieri e il dirigente generale del dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti Calogero Foti domani (venerdì 8 aprile) premieranno i Comuni siciliani virtuosi nella raccolta differenziata. Sono 167 i Comuni ad avere raggiunto il 65 per cento di differenziata, 97 quelli al 50 per cento. La cerimonia si svolgerà alle ore 10.30 nello spazio della Regione al primo piano del Centro fieristico Le Ciminiere di Catania, dove è in corso l'iniziativa "Le energie della Sicilia". All'iniziativa saranno presenti i sindaci degli Enti locali.