Franco e Ciccio illuminano lo Sperone: ecco l'omaggio ai due attori palermitani

Un enorme murale dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Si trova nel cuore dello Sperone e verrà inaugurato domani pomeriggio alle 16. Il murale riprende la locandina di un celebre film del duo palermitano ed è stato realizzato in una settimana circa, su un lato del prospetto di un edificio di sette piani di viale Giuseppe Di Vittorio, dall’artista Nino Carlotta. L'opera si inserisce nell’ambito del progetto Sperone 167 – Per una comunità della cura. "L'inaugurazione di domani pomeriggio - dicono gli organizzatori - sarà un momento importante per lo Sperone, per la comunità e per questa città. Più saremo, più ci divertiremo".