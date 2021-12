Valledolmo, mostra di presepi all'oratorio di San Francesco: "Ce ne sono oltre 200"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Valledolmo, nella diocesi di Cefalù, presso l’oratorio di San Francesco, sede del Gruppo “Amici di San Calogero”, è stata allestita una interessante mostra di Presepi che sta riscuotendo un grande successo di visitatori, nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento della pandemia legata al Covid.

Questa iniziativa, fortemente voluta dalpresidente del gruppo Pietro Calogero La Monica, è stata inaugurata dal sindaco Angelo Conti e dal parroco, don Sandro Orlando, si è potuta realizzare soprattutto grazie all’entusiasmo della componente giovanile del gruppo che hanno speso ogni migliore energia, lavorando nelle ore libere dallo studio.

La mostra è ricca complessivamente di 208 tra presepi, Presepini e Bambin Gesù, nonché da una raccolta di immaginette sacre che rappresentano la natività, da una raccolta di cartoline di auguri di “buon Natale e felice anno nuovo” che si spedivano o si ricevevano negli anni 60 dello scorso secolo, e dalla proiezione continua di “Presepi nel Mondo”.

Altra interessante iniziativa è stata quella di siglare un patto di gemellaggio con il gruppo presepistico di Locati. Per l’occasione è stata firmata una pergamena ricordo dal sindaco Conti, dal sindaco di Bompietro Pier Calogero D’Anna, dal parroco di Valledolmo don Sandro Orlando e dal parroco di Locati don Rosario Giardina e dai due presidenti rappresentanti dei gruppi: per Locati Natale Miserendino e per Valledolmo Pietro Calogero La Monica, uniti nella fede comune e nella tradizione nel portare avanti la realizzazione del Presepe, quale occasione di pace e speranza per un mondo migliore.

La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 9 gennaio 2022. Sempre dalla componente giovanile del Gruppo “Amici di San Calogero” è stato realizzato un Presepe che rappresenta il Comune di Valledolmo alla “Mostra di Presepi Diocesana” di Cefalù. La mostra è inserita nell’ambito della manifestazione “La Via dei Presepi”.