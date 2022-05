Università, è morta la professoressa Aliffi: "Grazie di tutto, lascia un ricordo eterno"

Lutto per l'università. E' morta la professoressa Maria Lucia Aliffi, già docente di Linguistica del dipartimento di Scienze umanistiche. L'ateneo palermitano ha espresso il suo cordoglio attraverso una nota pubblicata sulle sue pagine. "Ricercatrice e professoressa associata di Glottologia e Linguistica (L-Lin/01) nei corsi di studio in Lingue dell’Università di Palermo, Lucia Aliffi è stata anche coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali - ricordano i colleghi. I suoi lavori hanno spaziato dal mondo antico - con particolare attenzione alla lingua greca - alla contemporaneità, con studi di onomastica. Ottima studiosa di armenistica, è stata sempre in prima fila in tutte le iniziative scientifiche portate avanti in questo campo".

"Lucia Aliffi - aggiungono i colleghi - ha sempre assegnato una grande importanza all’insegnamento universitario, distinguendosi per il rapporto di grande umanità nei riguardi degli studenti, e per la partecipata attenzione verso i colleghi e tutti coloro che a diverso titolo lavorano nei Corsi di Laurea, contribuendo al loro buon funzionamento. Impegnata nel sociale, ha avuto un ruolo attivo in numerose associazioni e Club service cittadini, dove ha prestato con impegno il suo lavoro, ricoprendo diverse cariche e adoperandosi sempre per la riuscita di iniziative comuni di largo respiro e per il clima di amicizia e condivisione all’interno di ogni associazione di cui ha fatto parte".

Questo invece il ricordo dell'associazione Vivere Lettere: "Avendo appreso della scomparsa della docente di Glottologia e Linguistica Lucia Aliffi, esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio. Le saremo eternamente grati per tutto ciò che ha trasmesso a noi studenti e il lavoro svolto in tutto il dipartimento di Scienze Umanistiche. Una grande donna, che ha portato fino alla fine il suo ruolo di docente con la dedizione che da sempre l'ha contraddistinta. Il suo ricordo resterà sempre impresso e noi ragazzi di Vivere Lettere. La ringraziamo per averci supportati, per averci spinto a dar sempre di più e per averci aiutati a crescere. Che la terra Le sia lieve".