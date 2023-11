Caltavuturo, è morto il presidente del Consiglio comunale Elio Francesco Falcone

Caltavuturo piange Elio Francesco Falcone, avvocato e presidente del Consiglio comunale, morto ieri improvvisamente all'età di 65 anni. Il sindaco ha proclamato per oggi, giorno in cui si sono svolti i funerali, il lutto cittadino.

In un post pubblicato dal Comune madonita Falcone viene descritto come "uomo di grande sensibilità politica e di ampia cultura giuridica" che "ha svolto con passione e dedizione il mandato elettorale e ha dedicato il suo massimo impegno alla politica locale al fine di contribuire alla crescita sociale ed economica della città che gli ha dato le origini e che egli ha sempre amato". Falcone inoltre "ha saputo condurre con capacità e competenza il Consiglio comunale di cui era presidente e ha saputo positivamente gestire le contrapposte visioni politiche". Falcone era anche presidente della squadra di calcio Pro Caltavuturo.

I funerali si sono svolti stamattina nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza Matrice, a Caltavuturo. Il presidente dell’Unione Madonie Luigi Iuppa, la Giunta e tutto il Consiglio dell’Unione esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Falcone. "Siamo vicini alla famiglia e a tutta la comunità di Caltavuturo per la perdita di un uomo di grande valore", afferma Iuppa.