Morto l'ex presidente della Regione democristiano Calogero Lo Giudice

È morto oggi, all'età di 83 anni, l'ex presidente della Regione Siciliana e parlamentare europeo, Calogero Lo Giudice, esponente della Democrazia Cristiana e molto vicino a Piersanti Mattarella. Lo Giudice, docente universitario, è stato deputato presso l'Assemblea regionale siciliana dal 1971 al 1991, ma anche assessore regionale di numerosi governi regionali siciliani. Dal 22 dicembre 1982 al 19 ottobre 1983, ricorda l'AdnKronos, è stato governatore. Poi è stato assessore ai Trasporti e Turismo, ed all'Agricoltura.

Eletto deputato europeo alle elezioni del 1989 per la lista della DC, nel 1994 ha lasciato definitivamente la politica per assumere la cattedra di Agraria nella facoltà dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Su Facebook il ricordo dell'ex presidente della Regione ed ex Dc, Totò Cuffaro: "Uomo delle Istituzioni e Uomo di partito. Democristiano e cattolico. Dirigente illuminato e moderato. La dedizione per la politica ed il servizio per la gente una scelta di vita sempre vissuta con passione e rigore morale. Ci lascia un grande insegnamento ed una testimonianza vera e genuina di lavoro per la società e di amore per la nostra Terra di Sicilia che come Democrazia Cristiana sentiamo il bisogno di continuare. L’On. Calogero Lo Giudice mancherà a tutti noi e alla Sicilia tutta".

"La Sicilia - afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - saluta oggi per sempre Calogero Lo Giudice, autorevole esponente della Democrazia cristiana, già presidente della Regione, per molti anni deputato regionale e poi parlamentare europeo. Lo Giudice, ricordato da tutti come amministratore rigoroso e uomo generoso e signorile, una volta abbandonata la politica aveva scelto di continuare il suo impegno come docente universitario. Ai familiari desidero porgere le condoglianze mie e del governo regionale"..