Medicina e concorsi per la scuola, due open day di orientamento sull’offerta formativa Ares

Il Consorzio universitario Ares Università telematica con sede a Palermo, reduce dal sold out del primo open day per l'Accademia del Cinema, lancia due nuovi open day gratuiti per presentare la propria offerta formativa. Il primo sarà aperto agli aspiranti iscritti della Facoltà di Medicina, domani mercoledì 9 marzo alle 10,30 nell’aula magna “Cielo D’Alcamo”, nella sede Ares di via Gaetano Donizetti 14 a Palermo, con il benvenuto e l’intervento del rettore Salvatore Messina, del preside di Medicina Salvatore Di Rosa, della presidente di Ares Giusy Abbate e del presidente di Anfope Roberto Messana. “Una grande opportunità per gli studenti – annuncia Messina – con la possibilità di seguire i corsi e studiare on line e quindi espletare tirocini nelle strutture ospedaliere di tutta Italia”. La didattica è in italiano e i test di ammissione alla Facoltà saranno ripetuti ogni mese.



Open day per aspiranti docenti: sconti in presenza. Il secondo open day, venerdì 18 marzo alle 16, sempre in aula magna, sarà dedicato alla preparazione ai concorsi per la scuola. La referente scuola di Ares illustrerà le opportunità didattiche offerte dall’Ateneo telematico e delle modalità di acquisizione dei punteggi utili per le graduatorie dei concorsi per docenti. Soltanto ai partecipanti in presenza sarà offerto il 50 per cento di sconto per il conseguimento di certificazioni informatiche, utili ai fini del concorso.

Prime lauree in Fisioterapia. Sono intanto 39 gli studenti dell’Università internazionale di Gorazde, in Bosnia, che lo scorso 23 febbraio, all’Albergo delle Povere di Palermo, sono stati proclamati dottori in Fisioterapia, fra i quali anche uno studente Ares.