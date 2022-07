Elena con la divisa dell'Arma, Claudia in abito bianco: "Finalmente spose, abbiate il coraggio di amare"

Amor omnia vincit. Lei, 33 anni, cefaludese di nascita, è vicebrigadiere del servizio radiomobile Cassia di Roma. L'altra lei, 40 anni, è romana, imprenditrice con una serie di attività commerciali nella Capitale. Il loro sì, il primo in alta uniforme tra una carabiniera e la sua compagna seguendo tutto il cerimoniale dell'Arma, è stato celebrato lì dove tutto ha avuto inizio: Cefalù.

Picchetto d'onore e alta uniforme

Il matrimonio di Elena Mangialardo e Claudia De Dilectis è stato celebrato lo scorso 18 luglio, insieme alla famiglia delle due ragazze e agli amici più stretti, al Castello Bordonaro di Cefalù. Per loro picchetto d'onore in alta uniforme storica, con tanto di colpo di sciabola. All'arrivo delle due spose, i militari si sono messi sull'attenti e sulle note di Gabriel's Oboe di Ennio Morricone, sotto un ponte di spade, hanno atteso il loro passaggio mano nella mano. La vicebrigadiera siciliana, Elena, ha indossato l'alta uniforme dell'Arma, mentre la moglie Claudia il tradizionale abito bianco (che per la festa ha indossato anche la carabiniera).

Un amore nato a Cefalù

Una storia d'amore nata d'estate proprio a Cefalù, dove Elena è nata (anche se da anni vive ormai a Roma, dove ha preso servizio). "Lì i nostri occhi si sono incrociati 13 anni fa e non hanno più smesso di cercarsi - racconta Claudia a PalermoToday - fino a ritrovarsi. Ad oggi condividiamo il nostro amore da 8 anni ed è ancora tutto come il primo giorno. Speriamo che il nostro matrimonio sia solo un monito per tutti ad avere il coraggio di amare. Ci auguriamo che tutto ciò possa servire a far vedere semplicemente la forza dell’amore nonostante tutto. Non vogliamo essere le prime donne, la prima donna in divisa, la prima donna imprenditrice o quant’altro, ma una coppia come tante che porta dentro di sé le proprie battaglie di vita trionfando con l’amore".

Il sì anche nella Marina Militare

Nel 2019 altre due donne legate alle forze armate e alla Sicilia si sono dette "sì" sotto gli sguardi sorridenti dei colleghi, che per loro hanno alzato le sciabole come nella tradizione della Marina Militare. In quell'occasione, la sottufficiale nocchiere delle Capitanerie di porto di La Spezia, Maria Rosa Mogavero, palermitana è convolata a nozze con la compagna Lorella Cipro, pugliese, comandante di un'unità della Marina militare. Picchetto d’onore e uniforme anche per Rosy e Lorella che insieme hanno rappresentato la prima unione civile al femminile nella storia della Marina Militare.