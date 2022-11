VIDEO | Maltempo, il forte vento distrugge il tendone del circo Orfei: le immagini

Il temporale ha abbattuto intorno a mezzanotte una delle strutture che si trovano davanti al tendone principale, nell'area esterna al centro commerciale Forum. Artisti al lavoro sin dalle prime ore del mattino per riparare i danni. "Non sono queste le disgrazie. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Saremo pronti a partire il 25 novembre"